Il mercato deve ancora iniziare ma i nomi che circolano sono sempre di più. Gasperini vuole rinforzare il reparto offensivo e Joshua Zirkzee e Gianluca Scamacca non sarebbero gli unici attaccanti presenti nella lista dei desideri. Come rivelato da Ojogo.pt, la Roma è interessata a Vangelis Pavlidis, centravanti classe '98 del Benfica e autore di 30 gol in 53 partite in stagione. Sulle tracce del bomber greco ci sono anche Milan, Aston Villa e Tottenham, ma al momento nessun club ha presentato un'offerta ufficiale. Peraltro non si tratta della prima volta che il nome di Pavlidis viene accostato alla Roma.