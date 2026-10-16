Issa Doumbia è ancora nel mirino della Roma. Il centrocampista classe 2003, oggi allo Sporting Lisbona dopo il trasferimento in estate dal Venezia, aveva già attirato l'attenzione del club giallorosso la scorsa estate ma l'accordo con lo Sporting era già praticamente concluso. Così il mediano italiano, fresco d'esordio col CT Mancini, è finito in Portogallo direttamente dalla Serie B. E proprio secondo A Bola sulla tracce di Doumbia, oltre alla Roma, ci sarebbero anche Juventus, Newcastle e Brentford. L'intenzione dello Sporting Lisbona però è chiara: blindare il classe 2003. Tanto che nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.