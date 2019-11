Mercato Roma, dal Brasile: occhi su Pepé ma il Gremio smentisce

La Roma avrebbe già messo sul banco della trattativa circa 10 milioni di euro per assicurarsi Pepé, giovane talento brasiliano del Gremio, scrive “Globo“. La cifra offerta sembrerebbe essere troppo bassa per assicurarsi il cartellino del giocatore e il presidente Romildo Bolza, smentisce di aver ricevuto proposte da parte della società italiana. L’ala sinistra ha totalizzato 11 reti in 42 partite durante questa stagione, pur partendo spesso dalla panchina. L’agente Giuliano Bertolucci è in Europa per trattare la cessione che potrebbe arrivare già a gennaio visto anche l’interesse di Psg e Porto.