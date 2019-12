Mercato Roma, dal Brasile: occhi su Marcos Paulo del Fluminense. Nuovo affondo a gennaio

La Roma a gennaio farà un nuovo tentativo per Marcos Paulo del Fluminense. Come riporta globoesporte.com, l’attaccante era stato già visionato nel 2018 dal club giallorosso con tanto di offerta di 7 milioni respinta al mittente. La buona stagione del giovane attaccante ha però riacceso i riflettori delle società d’Europa sul talento del diciottenne. Lo staff di Petrachi continua a tenere sotto controllo il ragazzo in scadenza nel 2020, ma non è il solo. In Francia piace molto anche al Nizza e a strizzare l’occhio alle squadre del nostro continente è il passaporto portoghese che consentirebbe di tesserarlo come giocatore comunitario. La Roma continua a pensarci e già a nella prossima finestra di mercato potrebbe arrivare un altro affondo.