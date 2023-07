Mercato Roma, da Daka a McTominay: tutte le alternative di Tiago Pinto

Se le trattative per Sanches e Scamacca non dovessero andare a buon fine, il gm giallorosso ha già pronti altri nomi sulla lista per assicurare al club due importanti colpi di mercato

Redazione

Tiago Pinto è a lavoro sul mercato per cercare di portare due colpi importanti alla Roma. Ovviamente le priorità sono un attaccante e un centrocampista. Con l'infortunio di Abraham i giallorossi hanno bisogno di trovare un suo sostituto che possa portare alla squadra gol e continuità. Come riportato da tuttomercato.web, con la frenata su Alvaro Morata a causa della clausola troppo alta (oltre 20 milioni), il club per sistemare l'attacco sembra aver puntato con forza Scamacca. L'ex Sassuolo ha già rotto con il West Ham: la cessione dei rapporti con il club inglese sono stati resi noti soprattutto dagli indizi social lanciati dall'attaccante. Ma non c'è ancora nulla di certo sul ritorno del giocare nella Capitale (sua città natale) e quindi sulla lista non possono mancare alte alternative per sistemare il reparto offensivo. Con la stessa formula del prestito, il primo nome è quello di Paston Daka del Leicester, che con la retrocessione, ha reso molto appetibili alcuni dei suo giocatori in rosa. L'altro nome è invece quello di Calvert-Lewin dell'Everton, classe '97.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, la Roma continua a insistere per Renato Sanches del PSG. Secondo le ultime notizie sulla situazione del portoghese, pare che il giocatore stesso abbia comunicato la sua volontà di lasciare il club francese. Ma anche in questo caso ancora non ci sono certezze circa il suo arrivo nella Capitale, pertanto in lista c'è anche il nome di Scott McTominay. Il centrocampista in uscita dal Manchester United è stato adocchiato da Mourinho e potrebbe costituire una valida alternativa nel caso in cui la trattativa con il PSG non dovesse andare a buon fine.