Il mercato della Roma vede ora le attenzioni focalizzate sul ruolo del terzino destro a soli 10 giorni dall'esordio in campionato a Cagliari fissato per domenica 18 agosto alle 20,45. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il nome in cima alla lista per la difesa era Pubill dell'Almeria ma ormai l'Atalanta ha bruciato i giallorossi sulla corsa ed è ad un passo dal tesserarlo per 20 milioni. A questo punto mister De Rossi, colui che aveva maggiormente caldeggiato la candidatura dello spagnolo, è costretto a valutare profili diversi: a Trigoria si era parlato di Raoul Bellanova soprattutto a giugno ma le richieste del Torino sono alte (almeno 20 milioni per trattare) dopo aver già ceduto per 35 milioni di euro Buongiorno al Napoli. La Roma cerca un terzino destro mentre sta cercando chiudere la cessione di Karsdorp al Besiktas attingendo da una lista di nomi per la difesa che comprende pure Assignon e Calabria.