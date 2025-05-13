Con la sconfitta di ieri sera sul campo dell'Atalanta il sogno Champions sembra davvero un miraggio. Non è ancora fuori portata, ma sarà difficile agguantare un quarto posto che porterebbe liquidità in vista del mercato estivo. Anche per questo, nei prossimi mesi i giallorossi saluteranno diversi giocatori e tra questi potrebbe esserci anche Bryan Cristante: negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Como, ma ora arrivano conferme da Calciomercato.com. Il centrocampista ha aperto al trasferimento e sta valutando la possibilità di lasciare la Roma nonostante il contratto in scadenza nel 2027. La squadra di Fabregas sta cercando giocatori con esperienza europea e l'affare potrebbe chiudersi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.