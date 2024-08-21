Per un argentino che potrebbe lasciare la Capitale, ce ne uno che invece potrebbe ritrovarla, ma questa volta cambiando sponda del Tevere. Infatti Secondo Nicolo Schira, nelle ultime ore il Tucu Correa è stato offerto alla Roma. L'attaccante argentino, attualmente di proprietà dell'Inter, ha visto il suo spazio ridotto a causa dell'arrivo di Mehdi Taremi, che lo ha relegato ai margini della squadra. La scorsa stagione, Correa ha giocato in prestito al Marsiglia, collezionando 19 presenze e partecipando alla semifinale di Europa League, dove il suo team è stato sconfitto dall'Atalanta. La Roma potrebbe considerare il suo acquisto come un possibile rinforzo, specialmente se Paulo Dybala dovesse lasciare il club.

El Tucu #Correa has been offered to #ASRoma in the last hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2024