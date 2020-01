Mercato Roma, Conte: “Politano voleva restare a Roma”

Antonio Conte ha parlato del mancato scambio tra Inter e Roma che avrebbe coinvolto Politano e Spinazzola. Il tecnico nerazzurro, durante la conferenza stampa di Lecce-Inter, ha parlato dell’esterno nerazzurro classe ’93: “Nella testa di Matteo lui era già a Roma. Era andato lì, voleva farlo. Ci sono dodici giorni in cui vedremo. C’è chi si occupa del mercato e cercherà di risolvere la situazione. Era andato lì, voleva farlo. Ci sono dodici giorni in cui vedremo. C’è chi si occupa del mercato e cercherà di risolvere la situazione. Politano e Spinazzola sanno che su di loro era stata fatta una scelta tecnica, i calciatori erano d’accordo e a quella sono rimasto. Per altre questioni chiedete alla società”.