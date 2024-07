Mercato Roma, contatti in corso tra Abraham e il Milan: la situazione

Tammy Abraham continua ad allenarsi a Trigoria ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato dall'edizione tedesca di SkySport, sarebbero in corso contatti concreti tra l'inglese e il Milan che, dopo aver ormai chiuso per Morata, sono alla ricerca di un altro attaccante. Abraham ha già dato il suo benestare al trasferimento: dopo il grave infortunio dello scorso giugno e tre anni passati in giallorosso, è pronto per una nuova sfida. Al Milan ritroverebbe inoltre il suo amico fraterno Tomori con il quale è cresciuto nelle giovanili del Chelsea.