Mercato Roma, contatti con il Defensa y Justica per il giovane Solbes

La Roma è alle prese anche con trattative di mercato che guardano al futuro. Come riferisce Sky Sport il club giallorosso sta cercando di acquistare Ricardo Solbes, attaccante argentino del Defensa y Justicia che a maggio ha effettuato delle visite mediche con la Roma. A soli 15 anni ha attirato l'attenzione del tecnico della Nazionale Under 17, Pablo Aimar, che ha deciso di convocarlo, nonostante la giovane età. Acquistato dal Defensa y Justicia per la Primavera, in pochissimo tempo ha dimostrato di avere talento ed è stato fatto sedere anche sulla panchina della prima squadra, con cui ha anche disputato alcune partite. Figlio del calciatore Ricardo Solbes, i suoi modelli sono Lautaro Martínez e Luis Suárez.