La Roma sta cercando il primo approccio col Marsiglia per conoscere i costi dell'operazione Greenwood. Secondo Sky Sport l'inglese è il primo nome della lista di Gasperini e viene valutato circa 50 milioni. In queste ore il club giallorosso cercherà di capire il modo per arrivare all'attaccante pur rispettando i paletti del Fair Play finanziario al 30 giugno per accontentare il tecnico. C'è da battere la concorrenza del Fenerbahce, ma la non sicurezza di non giocare la Champions farebbe pendere il gradimento di Greenwood dalla parte della Roma.