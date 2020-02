Mercato Roma, concorrenza inglese per Idrissi: Everton, West Ham e Leicester su di lui

I tre acquisti del mercato invernale sono ormai alle porte e la Roma studia già da adesso le prossime mosse per quello estivo. Si rinnova dunque l’interesse del giovane Ousmane Idrissi, classe ’96 ora in forza all’AZ Alkmar. Secondo quanto riporta calciomercato.it, sull’esterno suonano però anche le campane inglesi: la concorrenza arriva direttamente dall’Everton di Carlo Ancelotti, da West Ham e Leicester. Anche l’Ajax, ritornando in Europa, manifesta il suo interesse per Idrissi.