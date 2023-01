Mercato Roma: clamoroso, Zaniolo riapre al Bournemouth

Dopo le dure parole di Mourinho nella conferenza stampa di oggi, vista l'impossibilità del Milan di acquistarlo, Nicolò Zaniolo ci ripensa e, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha riaperto alla possibilità di un trasferimento al Bournemouth, ieri rifiutato. L'attaccante sta cercando di informarsi di più sulla realtà del club inglese, la rosa dei giocatori e l'allenatore. Tra domani e lunedì la trattativa potrebbe tornare nel vivo, anche se l’entuorage del giocatore non conferma. Il Bournemouth ha offerto 30 milioni di euro più bonus alla Roma per un acquisto in formula definitiva, con percentuale del 10% sulla futura rivendita.