Mercato Roma, Ciervo va al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto

Il club giallorosso manterrà il 25% della futura rivendita per la cessione fino a 10 milioni, del 20% se superiore a 10 milioni

L'asse Roma-Sassuolo sul mercato è una costante ormai. Il club giallorosso, come riporta Il Tempo, ha definito il passaggio di Ciervo al Sassuolo attraverso l'operazione di prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni. La Roma mantiene il 25% della futura rivendita per la cessione fino a 10 milioni, del 20% se superiore a 10 milioni. Al contrario di quanto faceva circolare l'agente, non ci sarebbe diritto di recompra. Il calciatore, attualmente in forza alla Sampdoria, rientrerà nella capitale per trasferirsi in neroverde.