Mercato Roma, chieste informazioni per Gudmundsson: lo segue anche il Napoli

Avversari questa sera ma in futuro chissà. Come riportato da Calciomercato.com, Albert Gudmundsson ha attirato l'interesse di diversi top club italiani tra i quali proprio la Roma con Tiago Pinto che nei giorni scorsi avrebbe già chiesto informazioni. I giallorossi questa sera scenderanno in campo a Marassi per affrontare i rossoblù di Gilardino e potranno ammirare da vicino la partita del fantasista islandese. Su di lui c'è forte anche il Napoli che potrebbe provare l'assalto già a gennaio anche se il giocatore non sarebbe convinto di lasciare Genova a metà stagione. La richiesta dei rossoblù è abbordabile: 8/10 milioni di euro.