Il futuro di Federico Chiesa è più che mai un rebus nelle ultime ore, ciò che è certo è che non sarà alla Juventus. Thiago Motta è stato chiaro nel post partita dell’amichevole col Brest dichiarando che l’esterno non fa più parte dei piani della società. Adesso per l’ala della Nazionale si aprono più strade con la Roma che resta alla finestra anche dopo l’ingaggio di Mati Soulé. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti tra la dirigenza giallorossa e l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, non si sono mai interrotti e adesso Ghisolfi potrebbe spingere per portarlo nella Capitale. Il giocatore sta valutando tutte le possibilità e il suo gradimento alla causa giallorossa è noto da tempo. Ad alimentare le voci, un curioso like di Daniele De Rossi ad una delle ultime foto del calciatore bianconero dopo l'esclusione dall'amichevole con il Brest. La Roma è alla ricerca di un esterno e potrebbe pescare ancora una volta in casa Juve.