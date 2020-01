Mercato Roma, Cetin in uscita: Petrachi aspetta una risposta del Verona

Meno di 24 ore alla fine del calciomercato e sono diverse le operazioni che la Roma sta provando a chiudere. Qualora dovesse partire Kalinic, i giallorossi virerebbero su Favilli del Genoa. Intanto come riporta Sky Sport, il ds Petrachi sta infatti provando a cedere Mert Cetin in una squadra che possa garantirgli un maggiore minutaggio. Su di lui è forte l’interesse dell’Hellas Verona che, come riportato dai cronisti, attenderà domani per sapere dalla società giallorossa se il difensore turco è disposto a partire a gennaio o meno.