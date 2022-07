Mercato Roma, c’è l’offerta per Belotti. E il Gallo preferisce restare in Italia

Sarà una settimana intensa per le visite mediche di quelli che si apprestano a diventare nuovi calciatori della Roma , come riporta Francesco Balzani su calciomercato.com.

Wijnaldum? Sì, ma potrebbe non essere il solo. C'è il Gallo Belotti che in queste ore sta analizzando insieme alla moglie-agente l’offerta della Roma. Per Mourinho è lui il perfetto vice-Abraham, e anche qualcosa in più. Ceduto Shomurodov (entro domani la fumata bianca al Bologna) si punta proprio all’ex Torino, svincolato, al quale è stato offerto un biennale con opzione per il terzo anno che parte da 2,8 milioni a stagione a salire fino ai 3,5 richiesti in questi mesi dal Gallo.