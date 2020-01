Mercato Roma, c’è il colpo a sorpresa: Carles Perez a un passo

Mentre la Roma si prepara per il derby, il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha quasi chiuso per l’acquisto del nuovo esterno destro. Come riporta Sky Sport, è vicinissimo l’arrivo di Carles Perez dal Barcellona. L’affare si farà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei catalani.

L’operazione, messa in piedi nelle ultime ore, può concludersi a stretto giro, ricalcando le orme di quella per Mkhitaryan della scorsa estate. Il giocatore spagnolo è rimasto fuori dai convocati del Barcellona per il match di domani con il Valencia.