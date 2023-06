Mercato Roma, c’è ancora distanza con il Sassuolo per Volpato

Continuano le trattative di mercato tra la Roma e il Sassuolo. La prossima settimana, come riporta Il Tempo, è previsto un altro appuntamento tra i due club. Dopo aver trovato l'accordo per Missori, c'è ancora distanza su Volpato. Sempre in tema partenze, manca l'accordo col Celta Vigo per Carles Perez. Con il Sassuolo si parla ancora di Frattesi, ma la Roma non supera i 30 milioni nella valutazione del centrocampista. Si continua a lavorare col Leeds per trovare la formula per il ritorno a Roma di Llorente.