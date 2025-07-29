Concretizzati gli arrivi di Wesley, Vasquez e prossimamente Ghilardi, la Roma è pronta a cercare con decisione una seconda punta che possa adattarsi al gioco di Gasperini. Un giocatore rapido e versatile che dia opzioni in più all'attacco giallorosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, uno degli ultimi nomi sul taccuino di Massara è Claudio Echeverri, trequartista classe 2006 del Manchester City. È considerato un talento del calcio europeo anche se si è ritagliato poco spazio nella squadra di Guardiola. Come riporta Calciomercato.com, la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e negli ultimi giorni ci sono stati contatti continui tra le parti. Il giocatore avrebbe già aperto alla destinazione mentre al City non sembra convinto dalla formula. Secondo quanto riportato successivamente dal portale spagnolo AS, Massara starebbe cercando di inserire un'opzione di acquisto all'accordo mentre il City spinge per il trasferimento in prestito secco per un anno solo. Inoltre, ciò che manca per arrivare all'intesa totale è il via libera di Guardiola. Come affermato da Sky Sport, i giallorossi sono disposti a occupare il secondo slot dedicato agli extracomunitari, ma solo se verrà inserito il diritto di riscatto. Fino a dicembre è stato in prestito al River, poi è tornato a Manchester giocando poco o nulla. Ha segnato una rete nel Mondiale per Club nella sfida vinta per 6-0 contro l'Al Ain. È valutato circa 18 milioni di euro. La Roma lo ha messo nel mirino insieme a Fabio Silva del Wolves.