In casa Roma, il mercato potrebbe accendersi proprio in questi ultimi giorni. Oltre a Zalewski potrebbe salutare anche Paredes, accostato ormai da tempo e con insistenza al Boca Juniors. A Trigoria stanno già correndo ai ripari, e in caso di uscita dell'argentino, Ghisolfi ha messo nel mirino un altro centrocampista di grande esperienza internazionale come Casemiro. Secondo quanto riportato dall'edizione tedesca di SkySport, la Roma sta continuando a chiedere informazioni per acquistarlo a titolo definitivo dal Manchester United anche se il nodo principale rimane l'ingaggio. Il brasiliano è infatti un dei giocatori più pagati della Premier League con uno stipendio da oltre 17 milioni di euro all'anno, cifre a dir poco proibitive per qualsiasi club di Serie A.