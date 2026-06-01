Carlos Augusto potrebbe restare all'Inter. Il laterale brasiliano, accostato alla Roma nelle ultime settimane, viaggia verso il rinnovo di contratto con il club neroazzurro. L'attuale accordo scadrà nel 2028, ma il calciatore sta chiedendo delle garanzie a livello sportivo. Come riporta Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il classe '99 sta bene a Milano ma vorrebbe avere più minutaggio ed essere preso maggiormente in considerazione. Come raccontato da Sky Sport, inoltre, lo stesso Chivu gli avrebbe fatto capire di considerarlo ancora al centro del progetto interista. L'interesse della Roma per Carlos Augusto resta vivo, ma i giallorossi non sarebbero disposti a inserirlo in un eventuale scambio.