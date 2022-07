Mercato Roma, Carles Perez aspetta il via libera per la cessione al Celta Vigo

Tiago Pinto in queste settimane dovrà sfoltire la rosa. Uno dei giocatori che lascerà sicuramente la Roma è Carles Perez. Secondo quanto riportato da Marca l'ex Barcellona aspetta il via libera per la cessione al Celta Vigo. Lo spagnolo non accetterà altre squadre. Ieri il giocatore non è partito per Israele insieme al resto della squadra a causa di un problema fisico. Mourinho ha già dato l'ok per la cessione e l'allenatore del Celta Vigo è pronto ad accogliere il classe 1998.