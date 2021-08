Mercato Roma, Cairo chiede non meno di 18 milioni per Belotti

La probabile partenza di Dzeko obbliga i giallorossi a cercare delle alternative in attacco

L'imminente partenza di Romelu Lukaku dall'Inter ha dato il via ad una vera rivoluzione di mercato. La società nerazzurra sta ripiegando sull'attaccante della Roma Edin Dzeko, sempre più vicino a trasferirsi a Milano. Ora i giallorossi dovranno valutare delle alternative e torna in auge il nome di Andrea Belotti. In questo senso per arrivare al capitano del Torino bisogna convincere il presidente Cairo a cederlo per meno degli oltre 18 milioni di euro, come scrive Calciomercato.com, cifra che la Roma non ha intenzione di spendere per un giocatore in scadenza di contratto nel 2022. Il calciatore ha già rifiutato un ricca offerta e sarebbe ben contento di vestire la maglia giallorossa.