Spinazzola saluterà la Roma il 30 giugno. L'ex Juventus non rinnoverà il contratto e oltre al riscatto di Angeliño servirà un altro terzino sinistro. Ghisolfi ha già iniziato a muoversi e secondo quanto riportato da Leggo il ds francese ha messo gli occhi su Bradley Locko. Il classe 2002 è stato assoluto protagonista della stagione del Brest in Ligue 1. Ha giocato 33 partite nel campionato mettendo a referto 5 assist. Inoltre è stato proposto anche Doig. L'esterno del Sassuolo è a caccia di una nuova squadra dopo la retrocessione in Serie B del club neroverde.