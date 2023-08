Mercato Roma, caccia al nuovo difensore: presentata un’offerta per Solet

Il difensore 23 enne è seguito con attenzione da Tiago Pinto che avrebbe presentato la prima offerta al Salisburgo. In stagione già due presenze da titolare

La Roma oltre al capitolo centravanti, sta continuando la caccia al difensore centrale vista la recente uscita di Roger Ibanez. Come riportato da Kronen Zeitung (e riportato anche dall'edizione austriaca di SkySport), i giallorossi avrebbero presentato un'offerta al Salisburgo per Oumar Solet. Il difensore piace a José Mourinho. Il campionato austriaco è già iniziato e Solet è stato titolare in entrambe le partite giocate (e vinte) dal club della galassia Red Bull. Nella passata stagione 33 presenze (due proprio contro la Roma) arricchite da un gol e un assist.