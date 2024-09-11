Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un incontro con membri dell'Associazione degli imprenditori del club turco. Il tecnico ha lasciato intendere importanti sviluppi sui movimenti in entrata. Queste le sue parole: "Mi aspetto che oggi venga annunciato un nuovo acquisto. E vogliamo mettere a segno un ulteriore colpo entro venerdì". Il club turco lavora con insistenza per chiudere l'operazione e secondo quanto riportato da Sports Digitale, il volo di ritorno a Istanbul previsto nel pomeriggio ha subito un nuovo rinvio per il prolungarsi della trattativa. La speranza degli emissari è quella di tornare in Turchia con il calciatore.