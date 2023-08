Mercato Roma, Bonucci si avvicina all’Union Berlino: chiusura ad un passo

La Roma, dopo aver completato il reparto offensivo con l'arrivo di Lukaku, potrebbe non aver finito il suo mercato in entrata. Un colpo potrebbe arrivare per rinforzare la difesa che, con la cessione di Ibanez e conun Ndicka ancora non in condizione, sta un po' preoccupando Mourinho. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Leonardo Bonucci ma, come riportato da SkySport, il giocatore della Nazionale è vicino a chiudere il suo trasferimento all'Union Berlino. La Juventus, pur di lasciarlo partire, contribuirà al pagamento del suo stipendio con 3,5 milioni lordi. Il difensore, interessava anche alla Lazio. Da valutare quindi, se Pinto, con il poco tempo a disposizione, si fionderà nuovamente sul mercato alla ricerca di un nuovo profilo difensivo.