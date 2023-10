Mercato Roma, Boateng si offre a Pinto

L'emergenza difensiva delle ultime settimane ha messo sull'attenti la dirigenza giallorossa, in particolare Tiago Pinto, in cerca di un centrale per sopperire ad eventuali assenze. Nelle ultime ore, come riporta Calciomercato.com, Jerome Boateng si sarebbe proposto alla Roma. La condizione non ottimale di Smalling e Llorente, l'indisponibilità di Kumbulla e la partenza per la Coppa d'Africa di Ndicka portano al club giallorosso non poche preoccupazioni. Il centrale classe '88, rimasto svincolato dopo il biennio al Lione, è sicuramente valido per esperienza e personalità, ma al momento Pinto ha respinto la candidatura per via dell'età, delle condizioni fisiche non perfette e di per la richiesta di un anno di contratto con opzione per quello successivo.