Mercato Roma, Bianda ai saluti: vicino l’accordo con il LASK

Il centrale francese arrivato nel 2018 per 6 milioni di euro è molto alla formazione austriaca

Tiago Pinto è al lavoro sul fronte uscite per alleggerire la rosa di quegli elementi considerati ormai fuori dal progetto tecnico di Mourinho. Uno di questi è William Bianda, difensore centrale francese arrivato nella Capitale nel 2018. Come riportato da Sky, il classe 2000, nell'ultima stagione in prestito al Nancy, è molto vicino agli austriaci del LASK.