Mercato Roma, Betis su Vina: ipotesi prestito fino al termine della stagione

Al Mondiale non ha brillato con l'Uruguay e l'affare con il club spagnolo potrebbe andare in porto

La Roma si prepara a sfoltire la sua rosa e il monte ingaggi. Come riferisce goal.com, Matias Vina interessa al Betis Siviglia, affrontato nei gironi di questa stagione in Europa League, e il club giallorosso apre alla sua cessione in prestito fino al termine della stagione. Il rendimento scadente del terzino uruguayano non giustifica i 13 milioni investiti nell'estate 2021 da Tiago Pinto. Neanche José Mourinho è riuscito a tirar fuori il meglio dal calciatore. Al Mondiale non ha brillato con l'Uruguay e l'affare con la società spagnola potrebbe andare in porto. Se Vina riuscisse a convincere il tecnico Manuel Pellegrini, il prestito potrebbe diventare un acquisto a titolo definitivo.