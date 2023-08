Mercato Roma, Beltran in volo per l’Italia: accordo raggiunto con la Fiorentina

Il tentativo improvviso, nella giornata di ieri, di Tiago Pinto per Lucas Beltràn dal River Plate è stato vano. La Fiorentina, che aveva già in pugno il giocatore, è pronta ad abbracciarlo e a fargli indossare la maglia viola. Secondo quanto riportato da SkySport, l'attaccante argentino a breve partirà per l'Italia dove, dopo aver effettuato le consuete visite mediche, metterà la firma sul contratto. I due club hanno sistemato gli ultimi dettagli nelle ore precedenti e anche l'inserimento della Roma non ha cambiato le carte in tavola. Sfumata anche quest'opportunità, i giallorossi continuano a guardarsi intorno a caccia di altre soluzioni per il ruolo di centravanti.