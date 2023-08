Mercato Roma, Belotti non è incedibile: la società valuta offerte

La Roma e Tiago Pinto stanno lavorando in maniera serrata per portare a casa un nuovo attaccante per la prossima stagione. Attualmente, in rosa, l'unico titolare sarebbe Andrea Belotti che deve farsi perdonare un'annata abbastanza opaca. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, però, la società giallorossa non considera il Gallo incedibile e, anzi, starebbe valutando le offerte che potrebbero arrivare per l'ex Torino. È presumibile che tutto ciò possa avvenire nel momento in cui la Roma si cauteli con altri arrivi nel reparto offensivo. Al momento, Belotti è l'unica scelta a disposizione di Mourinho e un eventuale cessione avverrebbe solamente in un secondo istante.