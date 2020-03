Mercato Roma, Belotti e il Torino possono dirsi addio: giallorossi interessati

Momento non facile per il Torino quello immediatamente precedente alla sosta forzata per colpa del Coronavirus. L’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Longo non hanno dato la scossa necessaria e come scrive calciomercato.com, Andrea Belotti ha un futuro ancora tutto da scrivere.Il gallo sta pensando seriamente di lasciare la squadra a fine stagione. Il Napoli è una seria candidata al suo acquisto, la Roma ci pensa su precisa idea del direttore Petrachi che lo conosce molto bene.