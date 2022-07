Mercato Roma, Belotti arriva solo dopo la cessione di un attaccante

Continua la trattativa della Roma con Andrea Belotti per portare l'attaccante a Trigoria. Il Gallo ha ricevuto manifestazioni di interesse da Villarreal e Valencia , Come riporta calciomercato.it. Con Shomurodov verso il Bologna, può entrare nel vivo la trattativa con la Roma: il giocatore chiede 3,5 milioni a stagione.

Secondo SkySport, ad oggi, Belotti può diventare un'idea concreta per la Roma solo in caso di una cessione di un attaccante a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. In partenza ci sono Shomurodov, che piace del Bologna, e Felix Afena-Gyan.