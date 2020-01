Mercato Roma, aumenta il pressing del West Ham per Nzonzi

A dieci giorni dalla fine del calciomercato sono diverse le piste che sta seguendo la Roma in entrata e in uscita. Come scrive calciomercato.it, in queste ore segue con interesse anche gli sviluppi intorno al futuro di Nzonzi, in estate finito in prestito al Galatasaray, ma ormai ai margini del progetto tecnico del club. Il centrocampista francese è in cerca, prima di tutto, di un progetto serio che possa rilanciarlo dopo l’ultimo anno e mezzo difficile e su di lui sarebbe sempre più insistente il pressing del West Ham. La pista inglese piace ma le valutazioni sono in corso oltre che ad ampio raggio.