Mercato Roma, attesa Scamacca: proposti anche Mariano Diaz e Dembele a zero

Bomber cercasi. Il cartello a Trigoria è sempre ben in vista, con Scamacca che resta il primo obiettivo ma per cui l'accordo con il West Ham non c'è. A partire dalla formula, anche se resta fiducia e anche per questo la Roma non ha troppa fretta e non sta sondando particolari alternative. Secondo 'Il Messaggero', infatti Morata e Zaha sono gli altri nomi tenuti in considerazione, ma intanto sono stati proposti anche altri nomi a parametro zero. Tra questi alcuni intermediari hanno portato all'attenzione dei giallorossi i profili di Moussa Dembele e Mariano Diaz, che dal primo luglio saranno svincolati. Per ora la Roma li ha messi in stand-by.