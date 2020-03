Mercato Roma, Arsenal pronto a scaricare Mkhitaryan: richiesta di 21 milioni

Roma e Arsenal tratteranno il futuro di Mkhitaryan. Il trequartista armeno prima dello stop forzato era il giocatore più in forma della squadra giallorossa, tanto che lo stesso Fonseca aveva speso pubblicamente parole in favore del riscatto a fine stagione. Henrikh è arrivato in prestito secco in estate ma come riporta il “The Sun” i Gunners stanno pensando di cederlo per fare cassa e per togliersi un ingaggio pesante: la richiesta è di 20 milioni di sterline, poco più di 21 milioni di euro. L’incasso servirebbe all’Arsenal di Arteta per puntare due grandi obiettivi di mercato come Umtiti del Barcellona e Bailey del Bayer Leverkusen.