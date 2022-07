Mercato Roma, Aouar smentisce l’ipotesi Siviglia: “Un’altra estate di bugie”

Houssem Aouar, centrocampista del Lione accostato anche alla Roma nelle settimane scorse, si è sfogato sui social dopo le insistenti voci di mercato che lo davano molto vicino a vestire la maglia del Siviglia: "Altre sciocchezze? Siamo partiti per un'estate di bugie?", questo il tweet del 24enne francese che è alla ricerca di un nuovo club dopo il mancato rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, con il Lione. Aouar è uno dei nomi nella lista di Tiago Pinto per rafforzare il centrocampo giallorosso e accontentare Mourinho.