Mercato Roma, Antonucci chiede spazio: l’agente si muove per la cessione a gennaio

La Roma si prepara a un calciomercato di occasioni, dove Petrachi cercherà il rinforzo giusto, magari per l’attacco. Non solo, perché il ds giallorosso dovrà preoccuparsi anche di sfoltire la rosa e trovare sistemazione ai giocatori meno impiegati. Tra questi c’è anche Mirko Antonucci, esterno offensivo che non ha mai trovato spazio in questa stagione. Come riporta ‘notiziecalciomercato.eu’, per il classe ’99 si prospetta una cessione già a gennaio: la sua voglia di giocare avrà la meglio. Il suo agente, Paolo Paloni, è stato incaricato di trovare altre soluzioni per permettergli di trovare il campo con continuità.