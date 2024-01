Mercato Roma, Angelino è ad un passo: prestito con opzione di riscatto a 5 milioni

Il terzino è davvero vicino dal vestire giallorosso. Contatti avviati con il Lipsia per chiudere la trattativa e portare nella Capitale il giocatore spagnolo

Angelino si avvicina a passi svelti verso la Roma . Come riportato dal noto espero di calciomercato, Fabrizio Romano, il club giallorosso si sta avvicinando alla chiusura dell'operazione con il Lipsia (club proprietario del cartellino). L'affare dovrebbe siglarsi con un accordo che prevedere un prestito fino a giugno e una clausola di opzione d'acquisto di 5 milioni . Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca decisiva con il giocatore che sta attendendo la chiusura da diversi giorni e ha già rifiutato tutte le altre proposte. Angelino si appresta a vestire la maglia della Roma e diventare quel rinforzo che De Rossi sperava di avere per il suo nuovo gioco.

