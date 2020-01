Mercato Roma, ancora vivo l’interesse per Marcos Paulo

La Roma sintonizzata sul presente, ma anche con un occhio abbondante al futuro. Secondo quanto riporta il portale specializzato calciomercato.it un intermediario del Fluminense sarebbe nella Capitale per riaprire i dialoghi per Marcos Paulo. L’attaccante classe 2001 è stato più volte visionato in passato dalla società romanista e su di lui ci sarebbero anche importanti società europee come Siviglia, Barcellona e le squadre del gruppo RedBull. Al momento è stato proprio il Lipsia a formulare l’offerta più alta, 8 milioni di euro. Un’offerta respinta al mittente dal Fluminense, che può contare su una clausola da ben 45 milioni di euro.