Mercato Roma, ancora nessuna risposta dall’Arsenal per Maitland-Niles

Pinto è arrivato a offrire 10 milioni per il riscatto dell'esterno inglese. Ma i Gunner ne chiedono 15

Il 2022 si apre senza annunci ufficiali. Anche quello di Maitland-Niles, che sembrava una formalità, al momento è lontano. L’esterno inglese ha detto sì alla Roma, ma l’accordo con l’Arsenal è tutt’altro che scontato. I Gunner, che già in estate avevano fatto muro per Xhaka, non si smuovono dalla richiesta iniziale: prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo poche presenze (8) a 15 milioni di euro. Troppi per la Roma che è arrivata ad offrirne 10 e con maggiori presenze. L’offerta di Pinto - come riportano oggi anche alcuni media inglesi - per ora non ha ricevuto risposta dall’Arsenal. L’esterno classe ’97 resta così in attesa così come Mourinho che attende da tempo un vice Karsdorp.