Mercato Roma, ancora contatti per Januzaj. Piace Christie del Fulham

La Roma, dopo l’infortunio di Zaniolo, è alla ricerca di un esterno: sfumato Politano, il ds Petrachi sta seguendo vari giocatori in giro per l’Europa. Come riporta Sky Sport, la Roma continua a trattare Januzaj con il Real Sociedad: i giallorossi vogliono intavolare la trattativa sulla base del prestito gratuito con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro, mentre gli spagnoli chiedono un prestito oneroso di 800 mila euro. Per il ruolo di terzino la Roma segue Christie, esterno irlandese del Fulham, e non molla Villar dell’Elche.