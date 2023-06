Mercato Roma, anche l’Inter su Scamacca. Ma tutto dipende dal futuro di Dzeko

In questi giorni le voci su un futuro alla Roma di Scamacca si rincorrono. I giallorossi sarebbero entrati in contatto col West Ham per parlare di un prestito. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle trattative potrebbe inserirsi l'Inter. Tutto dipende da cosa deciderà Dzeko. Sembrava tutto fatto per il rinnovo in nerazzurro del bosniaco a cui è stato proposto, due mesi fa, un contratto annuale da 5 milioni. Ma l'offerta di un biennale da parte del Fenerbahce potrebbe cambiare le carte in tavola. E in caso di partenza, il club cercherà delle alternative. Accantonata l'idea Retegui (troppi i 18 milioni di cartellino), l'Inter potrebbe puntare proprio su Scamacca.