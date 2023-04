Mercato Roma, non solo Swansea e Watford: anche l’Hull City sulle tracce di Reynolds

Il club, in piena zona retrocessione in Championship, sarebbe anche disposto ad un trasferimento a titolo definitivo

La buona stagione di Bryan Reynolds con il Westerlo non sta passando inosservata. Molte squadre tra Belgio, Olanda e Inghilterra hanno messo gli occhi su di lui. Come riportato da Calciomercato.it, il club più interessato al momento è l'Hull City che ha manifestato in modo ufficiale il proprio interessamento all'entourage del calciatore. Il club, in piena zona retrocessione in Championship, sarebbe anche disposto ad un trasferimento a titolo definitivo dopo averlo cercato anche nel gennaio 2022. L'Hull City ora studierà un'offerta ufficiale da inviare alla Roma.