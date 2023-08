Mercato Roma, anche l’Atalanta vuole Scamacca: pronta l’offerta al West Ham

Gianluca Scamacca è il centravanti italiano più ambito. La Roma era in vantaggio fino al sorpasso di qualche giorno fa da parte dell'Inter. Secondo quanto riportato da Goal.com anche l'Atalanta vuole l'ex Sassuolo. La Dea ha tanti milioni da investire dopo la cessione di Hojlund al Manchester United e ha messo nel mirino il bomber di Fidene. L'offerta al West Ham è pronto: Demiral più soldi per cercare di battere la concorrenza. Il centrale turco è in rotta col club ed è in uscita. Ad oggi i giallorossi sono quelli più lontani nonostante la volontà del giocatore di tornare a Trigoria.