La Roma cerca nuovi rinforzi per la prossima stagione e anche il centrocampo è un reparto da attenzionare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei nomi su cui la Roma sta lavorando è quello di Ardon Jashari. Il club capitolino non è l'unico ad aver messo gli occhi sul centrocampista svizzero, reduce da un'annata difficile al Milan. Come aggiunge Matteo Moretto, anche l'Atalanta segue con attenzione il classe 2002. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, insieme a Maurizio Sarri, individuato come guida tecnica per la prossima stagione, avrebbe inserito Jashari tra i principali candidati a raccogliere l'eredità di Éderson, sempre più vicino a un trasferimento al Manchester United. Da capire ancora le intenzioni del Milan: l'ex dirigente rossonero Igli Tare aveva puntato con convinzione sul centrocampista elvetico prima della conclusione della sua esperienza in società, ma le decisioni definitive saranno ora affidate alla nuova dirigenza e al prossimo allenatore. Per aprire alla cessione, il Milan valuta Jashari tra i 35 e i 40 milioni di euro, così da rientrare dalla spesa di 36 milioni di euro più bonus dello scorso anno.